TÜSİAD'dan karanlık operasyon: Toplumun tepkisini çeken çıkışla ne amaçlanıyor? "Darbeye giden süreçte de o rolü üstlendiler!"

"O ROLÜ TEKRAR ÜSTLENİYORLAR"

Türkiye'de olumlu hiçbir sürece destek vermediler, sivil siyasete, vesayet rejiminin ortadan kaldırılmasına, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmasına yerli-milli ekonominin gelişmesine yönelik, dış politikadaki hiçbir adıma destek vermedi. Ne zaman bir kaotik zemin olsa hemen devreye girer, hukuk-demokrasi üzerinden büyük laflar etmeye çalışır oysa gerçek anlamda demokrasiyi savunacaksa sivil iktidarlara destek vermeleri gerekir. TÜSİAD tarihinin her döneminde kara bir leke olarak duracaktır, sivil siyaseti daraltmak için mücadele eden kurum haline gelmiştir. Demokrasiden bahsettiğine bakmayın, darbeleri destekleyen 28 Şubat sürecinde generallerin önünde esas duruşa geçen bir fotoğrafları vardı. Aynı rolü devam ettiriyolar."

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Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ise şunları söyledi:

TÜSİAD TOPLUMA HANGİ MESAJI VERMEYE ÇALIŞIYOR?

"Düşünceyi ifade, fikir hürriyeti anayasamızda teminat alınan haklardandır. Her vatandaş, her STK fikrini söyleyebilir. Ancak fikir dediğiniz şeyin doğru bilgilere dayalı olması lazım... Düşünce dediğiniz şeyin bir mekanizma üzerinde vesayet veya statüko oluşturmaması, hedefe koymaması lazım. Dünkü açıklamaya hukukçu olarak baktığımda TÜSİAD bir sermaya kuruluşu... Mesleki örgüt... Sadece kendi alanlarında fikir söylemeyebilirler, herhangi bir konuda fikir söyleyebilirler. Ancak o söylediğiniz şeyin düşüncenin kesinlikle çarpıtılmış bilgilere veya soruşturma konusu olan muhakeme edilmesi gereken durumlara ilişkin olmaması lazım, o zaman fikir değil... Yanlış bilgi ya da topluma bakın 'burada bir haksızlık var, bunu yapan yargı erki...' topluma bu mesajı verip, sonra da şunu söylüyorlar 'ey toplum-millet ayağa kalkın...' Bu işgüzarlık, kötücülük, eski dönemin vesayet makamı gibi toplumun meşru seçtiği kurumlar üzerinde hüküm kurmak ve manipüle etmektir."