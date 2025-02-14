TÜSİAD'dan karanlık operasyon: Toplumun tepkisini çeken çıkışla ne amaçlanıyor? | Video

Türkiye, 'atılamaz' denilen adımları her attığında, iç ve dış politikada dengeleri değiştiren hamleleri peş peşe gerçekleştirdiğinde karşısında gördüğü yapılardan biri de TÜSİAD oldu. Karanlık lobilerin maşası rolüne soyunarak, geçmişten-günümüze siyaseti dizayn etmeye kalkışan TÜSİAD son dönemde sessizliğe bürünür gibi olsa da gerçek maskesini tekrar taktı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras seçilmiş hükümete ve yargıya yönelik skandal bir algı operasyonuna girişti. Peki toplumun tepkisi çeken bu çıkışla ne amaçlanıyor? TÜSİAD siyaset mühendisliğine tekrar neden soyundu? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak, perde arkasındaki gerçeklere dikkat çekti.