SON DAKİKA… TÜSİAD’ın ikiyüzlülüğü ifşa oldu: Kitapçıkta hükümete övgü, kürsüde PKK’lı belediyelere destek!

SON DAKİKA… Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), eski Türkiye'de olduğu gibi siyasete yön verme çabasına girişti. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'tan TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda vesayet dönemi Türkiyesi'nde olduğu gibi seçilmiş hükümete yönelik haddi aşan sözler sarf etti.

TÜSİAD'dan yine siyasete müdahale

İKİYÜZLÜ TAVRI İFŞA OLDU!

TÜSİAD'ın ikiyüzlülüğü ise son açıklanan Türkiye Ekonomisi Başlığı isimli kitapçığından gizliydi. Kitapçıkta hükümetin ekonomi politikasına övgüler düzülürken "Rakamsal bazda bakarsak 2024 yılı özellikle para politikasının son derece başarılı devam ettiği bir yıl oldu. Dış dengede iyileşme anlamında 2024 başarılı bir yıl oldu. Büyüme tarafında ise 2024'ü %3'e yakın bir büyümeyle tamamlarken 2025 yılında bir miktar daha yüksek, %4'e yakın bir büyüme rakamı ile çalışıyoruz. Özellikle iç talepteki hareketlenmenin bir miktar başladığını, reel kesim imalat sanayi tarafında da en kötüsünün geride kaldığını hesaplamaktayız" ifadelerine yer verildi. Ancak Mehmet Ömer Arif Aras, kürsüye geçtiğinde teğmenler, PKK'lı belediyelere destek açıklamaları ile kamuoyuna ve siyasete mesaj verilmeye yeltendi.

Aras konuşmasında yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanan Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a destek verdi.

KÜRSÜDEN ALGI OPERASYONUNA SOYUNDU

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı. 10 sene önceki olaylara yeni soruşturma açılıyor. Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine sürekli yenileri ekleniyor. Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor" ifadelerini kullanarak algı operasyonuna girişti.

SKANDAL SÖZLERE SORUŞTURMA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

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