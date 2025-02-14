Haberler Gündem Haberleri Son dakika | TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturma: Siyasete ve yargıya parmak sallamaya kalkmıştı
Giriş Tarihi: 14.2.2025 14:51 Son Güncelleme: 14.2.2025 15:49

Son dakika | TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturma: Siyasete ve yargıya parmak sallamaya kalkmıştı

Son dakika... Eski Türkiye'nin vesayet merkezi ve milli irade karşıtı TÜSİAD'ın, 28 Şubat'ın yıldönümüne sayılı günler kala haddini aşarak siyasete parmak sallamaya çalışması büyük tepkiye neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika | TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’a soruşturma: Siyasete ve yargıya parmak sallamaya kalkmıştı

Son dakika... TÜSİAD, eski Türkiye'de olduğu gibi siyasete yön verme çabasına girişti. TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda; Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, korsan yeminci teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden kamuoyuna ve siyasete mesaj verilmeye çalışıldı.

SKANDAL SÖZLERE SORUŞTURMA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

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Son dakika | TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturma: Siyasete ve yargıya parmak sallamaya kalkmıştı
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