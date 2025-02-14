Son dakika | TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’a soruşturma: Siyasete ve yargıya parmak sallamaya kalkmıştı

Son dakika... TÜSİAD, eski Türkiye'de olduğu gibi siyasete yön verme çabasına girişti. TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda; Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, korsan yeminci teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden kamuoyuna ve siyasete mesaj verilmeye çalışıldı.