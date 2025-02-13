TÜSİAD'dan 'Eski Türkiye' özlemi: Genel Kurul'daki çıkışın perde arkasında ne var? "Kin kusuyorlar ama o günler geride kaldı..."

TÜSİAD, eski Türkiye'de olduğu siyasete yön verdiği dönemi özledi... TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda; Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, korsan yeminci teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden kamuoyuna ve siyasete mesaj verilmeye çalışıldı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan
ALGI OPERASYONUNA SOYUNDU, SİYASETE 'AYAR' VERMEYE KALKTI!
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı. 10 sene önceki olaylara yeni soruşturma açılıyor. Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine sürekli yenileri ekleniyor. Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor" ifadelerini kullanarak algı operasyonuna girişti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL ÇIKIŞA DESTEK!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TÜSİAD'a destek vererek, "TÜSİAD'ın yapmış olduğu eleştirileri son derece haklı ve hepimizin zaten ifade ettiği bu eleştirilere bir katkı olarak değerlendiriyorum. Yapılan değerlendirmeler ülkenin geleceğini düşünen kaygılı değerlendirmelerdir ve yerden göğe kadar da haklıdır" dedi.
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı canlı yayında skandalı çıkışı değerlendirdi, çarpıcı ifadeler kullandı:
"KİN KUSUYORLAR, AMA O GÜNLER GERİDE KALDI..."
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Geçmişteki vesayet sistemi çöktü, bunlar onun sancılarıdır. Türk siyasetine yıllar yön verdiler paranın gücüyle, Türkiye'yi istediği yönlendirdiler. Kalkmışlar, geçmişteki aynı noktaya dönmeye çalışıyorlar. Ama o günler geride kaldı. Baştan aşağıya biriktirip, kin kusma gibi konuşma var. Onlar geçmiş dönemdeki vesayet sistemine alıştılar, onun sancıları o yüzden ortalığı kirletmeye çalışıyorlar. 28 Şubat sürecinde bunlarla birlikte hareket eden bir TSK vardı. Bizim yazılarımızı oraya şikayet ederlerdi. O günler gitti, artık çok farklı bir noktadayız." dedi.
TÜSİAD Yüksek İstişare Başkanı Ömer Aras
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ise şunları söyledi:
"BİRİLERİNİN DAVASINI GÜDEN SÖYLEMLER..."
Bir Genel Kurul yapılıyor, olumlu ya da olumsuz bazı olaylara yer vermeleri gerekir. Ama tuhaf bir şekilde kendilerine biçtikleri misyon gereği son dönemlerde olduğunu rivayet ettikleri bir takım olumsuzlukların altını çizip... Mesela Türkiye genelinde savunma sanayisindeki gelişmeler, Türkiye'nin kendi otomobilini, uçağını, kendi tankını yapıyor olması gibi... TÜSİAD denildiğinde zikredilmesi gereken şeyleri hiç atıf yapmadıklarını üzülerek görüyoruz. Ordudan atılan teğmenler konusu, İBB Başkanı ile açılan soruşturma konusu, Ümit Özdağ'ın tutuklanması gibi konular da aslında belki bir şekilde şikayet edilebilecek hususlar olsa da bir Belediye Başkanı soruşturulması gereken bir fiili varsa bunun soruşturulmaması gerektiğini söyler gibi konuşmalar tuhaf... Yine belli ki kendileri gibi düşündüğüne inandıkları kendileri gibi hareket eden birilerinin davasını güden bir söylem tarzını sürdürüyor TÜSİAD.
"CIMBIZLA SEÇİP, GÖZÜMÜZE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Vesayet zincirlerinin kırılmış olması bir dönem arzu ettiklerinin bu ülkenin başına geldiği... Bakanlar Kurulu'nda yer bulabildiği... Arzu etmediklerinin ayaklarının süratle kayabildiği... Hükümetlerin onların arzusuyla kurulduğu, istifa ettikleri ve heralde 'ne güzeldi o günlerdi' diyerek andığı günleri arıyorlar. Ama zannediyorum TÜSİAD üyeleri, yöneticileri 85 milyonluk bir vatandaşı olduklarını ve kaygıda, sevinçte bizimle birlikte hareket etmeleri gerektiğini öğrenmeleri gereken bir noktaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Karlarının nasıl arttığını, işlerinin nasıl iyi gittiğini, ekonomik gelişmelerden nasıl büyük paylar aldıklarını zikretmeye bile gerek duymuyorlar... Cımbızla bazı şeyleri seçip gözümüze sokmaya çalışıyorlar. Bu bile objektif olması gerektiğini düşündüğümüz ve olmadığını da bildiğimiz bu kurula yakışmıyor