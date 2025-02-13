TÜSİAD'dan 'Eski Türkiye' özlemi: Genel Kurul'daki çıkışın perde arkasında ne var? "Kin kusuyorlar ama o günler geride kaldı..."

TÜSİAD Yüksek İstişare Başkanı Ömer Aras

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ise şunları söyledi:

"BİRİLERİNİN DAVASINI GÜDEN SÖYLEMLER..."

Bir Genel Kurul yapılıyor, olumlu ya da olumsuz bazı olaylara yer vermeleri gerekir. Ama tuhaf bir şekilde kendilerine biçtikleri misyon gereği son dönemlerde olduğunu rivayet ettikleri bir takım olumsuzlukların altını çizip... Mesela Türkiye genelinde savunma sanayisindeki gelişmeler, Türkiye'nin kendi otomobilini, uçağını, kendi tankını yapıyor olması gibi... TÜSİAD denildiğinde zikredilmesi gereken şeyleri hiç atıf yapmadıklarını üzülerek görüyoruz. Ordudan atılan teğmenler konusu, İBB Başkanı ile açılan soruşturma konusu, Ümit Özdağ'ın tutuklanması gibi konular da aslında belki bir şekilde şikayet edilebilecek hususlar olsa da bir Belediye Başkanı soruşturulması gereken bir fiili varsa bunun soruşturulmaması gerektiğini söyler gibi konuşmalar tuhaf... Yine belli ki kendileri gibi düşündüğüne inandıkları kendileri gibi hareket eden birilerinin davasını güden bir söylem tarzını sürdürüyor TÜSİAD.

"CIMBIZLA SEÇİP, GÖZÜMÜZE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Vesayet zincirlerinin kırılmış olması bir dönem arzu ettiklerinin bu ülkenin başına geldiği... Bakanlar Kurulu'nda yer bulabildiği... Arzu etmediklerinin ayaklarının süratle kayabildiği... Hükümetlerin onların arzusuyla kurulduğu, istifa ettikleri ve heralde 'ne güzeldi o günlerdi' diyerek andığı günleri arıyorlar. Ama zannediyorum TÜSİAD üyeleri, yöneticileri 85 milyonluk bir vatandaşı olduklarını ve kaygıda, sevinçte bizimle birlikte hareket etmeleri gerektiğini öğrenmeleri gereken bir noktaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Karlarının nasıl arttığını, işlerinin nasıl iyi gittiğini, ekonomik gelişmelerden nasıl büyük paylar aldıklarını zikretmeye bile gerek duymuyorlar... Cımbızla bazı şeyleri seçip gözümüze sokmaya çalışıyorlar. Bu bile objektif olması gerektiğini düşündüğümüz ve olmadığını da bildiğimiz bu kurula yakışmıyor