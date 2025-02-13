TÜSİAD’dan yine siyasete müdahale
TÜSİAD, eski Türkiye'de olduğu gibi siyasete yön verdiği dönemi özledi... TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda; Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, korsan yeminci teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden kamuoyuna ve siyasete mesaj verilmeye çalışıldı.
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