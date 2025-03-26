Özgür Özel İngiliz kanalına konuştu! İngiliz başbakana resmen yalvardı: Bu nasıl dostluk?

"ÇOK KIRGINIZ"

O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?"