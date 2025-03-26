Özgür Özel İngiliz kanalına konuştu! İngiliz başbakana resmen yalvardı: Bu nasıl dostluk?

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltına alınan zanlılardan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
ÖZGÜR ÖZEL TÜRK YARGISINI AMERİKAN CNN'E ŞİKAYET ETTİ
Halka sokağa çıkın çağrısı yapan Özgür Özel, bundan da karşılık bulamayınca çözümü Türk yargısını Amerika'ya şikayet etmekte buldu.
İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin ABD merkezli CNN International'e açıklamalarda bulunan Özel, "Türkiye'de adalet sistemine kimse güvenmiyor. Ne yazık ki bağımsız bir yargı yok." dedi.
Özel, son olarak İngiliz BBC'ye röportaj verdi.
İngiltere'nin Türkiye'de yaşananlara sessizliğine dikkat çeken Özel, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini söyledi.
"SESSİZLİĞE ANLAM VEREMİYORUZ"
İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, şöyle konuştu:
"Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz.
Terk edilmişlik hissediyoruz.
İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor.