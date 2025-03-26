Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel İngiliz kanalına konuştu! İngiliz başbakana resmen yalvardı: Bu nasıl dostluk?
Giriş Tarihi: 26.3.2025 16:15 Son Güncelleme: 26.3.2025 16:18

Özgür Özel İngiliz kanalına konuştu! İngiliz başbakana resmen yalvardı: Bu nasıl dostluk?

Türkiye’de medyayı sık sık tehdit eden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve rüşvet çetesini görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde CNN International’a katılarak Türkiye’yi Batılı dostlarına şikayet etti. Türk yargısını hedef gösteren Özgür Özel, “Türkiye’de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil” sözleriyle gündeme gelmişti. Son olarak BBC'ye röportaj veren Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e adeta yalvararak ‘terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?’ dedi.

Özgür Özel İngiliz kanalına konuştu! İngiliz başbakana resmen yalvardı: Bu nasıl dostluk?

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

ÖZGÜR ÖZEL TÜRK YARGISINI AMERİKAN CNN'E ŞİKAYET ETTİ

Halka sokağa çıkın çağrısı yapan Özgür Özel, bundan da karşılık bulamayınca çözümü Türk yargısını Amerika'ya şikayet etmekte buldu.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin ABD merkezli CNN International'e açıklamalarda bulunan Özel, "Türkiye'de adalet sistemine kimse güvenmiyor. Ne yazık ki bağımsız bir yargı yok." dedi.

Özel, son olarak İngiliz BBC'ye röportaj verdi.

İngiltere'nin Türkiye'de yaşananlara sessizliğine dikkat çeken Özel, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini söyledi.

"SESSİZLİĞE ANLAM VEREMİYORUZ"

İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, şöyle konuştu:

"Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz.

Terk edilmişlik hissediyoruz.

İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor.

"ÇOK KIRGINIZ"

O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?"

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Özgür Özel İngiliz kanalına konuştu! İngiliz başbakana resmen yalvardı: Bu nasıl dostluk?
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