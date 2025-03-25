İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'de yaptığı konuşmada, sokak çağrısı yaparak göstericiler ile polis memurlarının karşı karşıya gelmesine neden oldu. Protestocular polis memurlarına havai fişek, taş ve sopalarla saldırdı.
Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan izinsiz sokak eylemlerinde 123 polis memuru yaralandı
TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYET ETTİ
Türkiye'de medyayı tehdit eden, İBB'deki büyük yolsuzluk ve rüşvet çetesini görmezden gelen Özel, CNN International'a konuk olarak ülkesini Batı'ya şikayet etti, Türk yargısını hedef gösterdi. Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem. Halkın sadece %18'i bağımsız yargının olduğunu söylüyor. İmamoğlu aday olmasa böyle bir şey başına gelmeyecekti." diyerek skandal açıklamalara imza attı.
İHANETTE VİTES ARTIRDI
Türkiye'yi batılı dostlarına şikayet eden Özgür Özel bugünkü konuşmasında Türkiye ekonomisini ve Bakan Mehmet Şimşek'i küstah sözlerle hedef aldı tehditler savurdu.
'Özel' ihanet! Dün CNN bugün BBC! Mehmet Şimşek'e yönelik küstah sözler | Video
Özel; Dün CNN'e bugün BBC'ye tüm dünyaya teker teker anlatacağım Ekonomistlerden, dünyada sözü geçen bilim insanlarına bu Mehmet Şimşek'i dünyadaki bütün ekonomi çevrelerine gerçek yüzünü göstermeyen namerttir.
Mehmet Şimşek sen bu darbe girişiminin dışında değilsin, aparatlarından birisin. Bu Mehmet Şimşek'i dünyanın neresinde iyi ekonomist bilen varsa, bundan sonra bu görevi bitince Londra'da mondrada işe almaya kalkan olursa hepsine söylüyorum ki bu adamın ekonomist olarak da insan olarak güvenilecek hiçbir yeri yoktur. Kimse bunu adamdan, ekonomistten, bu işleri bilen birinden saymasın. Mehmet Şimşek'in itibarı bundan sonra yerin dibindedir.