İHANETTE VİTES ARTIRDI

Türkiye'yi batılı dostlarına şikayet eden Özgür Özel bugünkü konuşmasında Türkiye ekonomisini ve Bakan Mehmet Şimşek'i küstah sözlerle hedef aldı tehditler savurdu.

'Özel' ihanet! Dün CNN bugün BBC! Mehmet Şimşek'e yönelik küstah sözler | Video



Özel; Dün CNN'e bugün BBC'ye tüm dünyaya teker teker anlatacağım Ekonomistlerden, dünyada sözü geçen bilim insanlarına bu Mehmet Şimşek'i dünyadaki bütün ekonomi çevrelerine gerçek yüzünü göstermeyen namerttir.



Mehmet Şimşek sen bu darbe girişiminin dışında değilsin, aparatlarından birisin. Bu Mehmet Şimşek'i dünyanın neresinde iyi ekonomist bilen varsa, bundan sonra bu görevi bitince Londra'da mondrada işe almaya kalkan olursa hepsine söylüyorum ki bu adamın ekonomist olarak da insan olarak güvenilecek hiçbir yeri yoktur. Kimse bunu adamdan, ekonomistten, bu işleri bilen birinden saymasın. Mehmet Şimşek'in itibarı bundan sonra yerin dibindedir.