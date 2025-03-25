Özgür Özel'den Bakan Mehmet Şimşek'e hadsiz sözler! | Video
Türkiye’de medyayı tehdit eden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve rüşvet çetesini görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International’a katılarak Türkiye’yi Batılı dostlarına şikayet etti. Türk yargısını hedef gösterdi. İhanette vites artıran Özel bugünkü konuşmasında da Türkiye ekonomisini ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef aldı.
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