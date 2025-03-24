Özgür Özel, CNN International’e katılarak Türk yargısını hedef gösterdi! Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'de yaptığı konuşmada, sokak çağrısı yaparak göstericiler ile polis memurlarının karşı karşıya gelmesine neden oldu. Protestocular polis memurlarına havai fişek, taş ve sopalarla saldırdı.
Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan izinsiz sokak eylemlerinde 123 polis memuru yaralandı, 1133 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYET ETTİ
Türkiye'de medyayı tehdit eden, İBB'deki büyük yolsuzluk ve rüşvet çetesini görmezden gelen Özel, CNN International'a konuk olarak ülkesini Batı'ya şikayet etti, Türk yargısını hedef gösterdi.