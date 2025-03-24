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Giriş Tarihi: 24.3.2025 21:52 Son Güncelleme: 24.3.2025 22:09

Özgür Özel, CNN International'e katılarak Türk yargısını hedef gösterdi! Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti

Türkiye’de medyayı tehdit eden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve rüşvet çetesini görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International’a katılarak Türkiye’yi Batılı dostlarına şikayet etti. Türk yargısını hedef gösteren Özgür Özel, “Türkiye’de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye’de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem.” diyerek skandal sözlere imza attı.

Özgür Özel, CNN International’e katılarak Türk yargısını hedef gösterdi! Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'de yaptığı konuşmada, sokak çağrısı yaparak göstericiler ile polis memurlarının karşı karşıya gelmesine neden oldu. Protestocular polis memurlarına havai fişek, taş ve sopalarla saldırdı.

Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan izinsiz sokak eylemlerinde 123 polis memuru yaralandı, 1133 şüpheli gözaltına alındı.

MEDYAYI TEHDİT ETTİ

Tüm bunlarla yetinmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı başka bir konuşmada ise medyayı tehdit etti. Medya kurumlarını takibe alacaklarını açıklayan Özgür Özel, bu medya kurumlarının boykot edileceğinin sinyalini verdi.

TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'de medyayı tehdit eden, İBB'deki büyük yolsuzluk ve rüşvet çetesini görmezden gelen Özel, CNN International'a konuk olarak ülkesini Batı'ya şikayet etti, Türk yargısını hedef gösterdi.

Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem. Halkın sadece %18'i bağımsız yargının olduğunu söylüyor. İmamoğlu aday olmasa böyle bir şey başına gelmeyecekti." diyerek skandal açıklamalara imza attı.

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Özgür Özel, CNN International'e katılarak Türk yargısını hedef gösterdi! Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti
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