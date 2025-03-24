Özgür Özel, CNN International’e katılarak Türk yargısını hedef gösterdi! Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti

Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem. Halkın sadece %18'i bağımsız yargının olduğunu söylüyor. İmamoğlu aday olmasa böyle bir şey başına gelmeyecekti." diyerek skandal açıklamalara imza attı.