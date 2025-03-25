'Özel' ihanet! Dün CNN bugün BBC! Mehmet Şimşek’e yönelik küstah sözler | Video

Türkiye’de medyayı tehdit eden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve rüşvet çetesini görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International’a katılarak Türkiye’yi Batılı dostlarına şikayet etti. Türk yargısını hedef gösterdi. İhanette vites artıran Özel bugünkü konuşmasında da Türkiye ekonomisini ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alarak; "Dün CNN'e bugün BBC'ye tüm dünyaya teker teker anlatacağım ekonomistlerden, dünyada sözü geçen bilim insanlarına bu Mehmet Şimşek'i dünyadaki bütün ekonomi çevrelerine gerçek yüzünü göstermeyen namerttir" sözleriyle tehditler savurdu.