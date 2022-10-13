"Batı'nın darbe düzenleme pratiği, 3. Dünya Savaşı'nın risklerini taşıyor"

"ASYA'NIN ZAMANI GELDİ"

Güvenlik alanındaki durumun sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada kötüleştiğini belirten Lukaşenko, sorunların Asya'da da yaşanmaya başladığını dile getirdi. Lukaşenko, "Barışı koruma hizmeti sunan Batılı ülkeler, aslında sadece yangını körüklüyor ve gerilimi azaltmakla ilgilenmiyor. Amaçları kavga yaratmak, herkesi bölmek, pazarlara ve kaynaklara kontrolsüz erişim sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sorunlara karşı koyma yönündeki girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, ticareti geliştirecek yeni ulaşım koridorlarına ihtiyacın olduğunu söyledi.

Avrasya bölgesinde ekonomi ve ticari alanında büyük potansiyelin olduğunu belirten Lukaşenko, Asya ülkeleri ile etkileşimin kendileri için öncelikli olduğunu belirterek "Asya'nın zamanı geldi. Bu zamanı kaçırmamak çok önemli." dedi.