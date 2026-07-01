Belçika’da 10 katlı binada yangın: 200’den fazla kişi tahliye edildi

Belçika'nın Antwerp kentindeki Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı binanın 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE ACİL SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Belçika polisi, yangının yerel saatle 10.00 sıralarında çıktığını kaydederek, binada yaşayan 200'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ülkede 'Tıbbi Müdahale Planı'nın devreye alındığını belirten yetkililer, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında net bir bilgi paylaşmadı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör