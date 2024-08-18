Berlin’de Gazze’ye destek gösterisi! Alman polisinden insalık dışı müdahale

"SOYKIRIMI DURDURUN" ÇAĞRISI

Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", "Almanya'nın sessizliği suç ortaklığıdır", "15 bin çocuk öldürüldü" ve "Bütün ebeveynler aynı dilde ağlar" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Eylemde, "Cinayeti ve savaşı durdurun", "Göreceksiniz Filistin özgür olacak", "Hepimiz Filistinliyiz", "Çocuk katili İsrail", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail terör devletidir" sloganları atıldı.