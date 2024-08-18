Berlin'de Gazze'ye destek gösterisi! Alman polisinden insalık dışı müdahale
Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Gazze'ye destek gösterilerinde polis sert müdahalede bulundu. "Soykırımı durdurdun" çağrısının yapıldığı gösterilerde çok sayıda kişi Alman polisi tarafından gözaltına alındı.
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