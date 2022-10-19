Berlusconi’nin Zelenskiy’e yönelik sözleri polemiğe yol açtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından bilinen ve dün, "Putin ile hediyeleşip yeniden bağlantı kurduğu"nu söylediği ses kaydının basına yansımasıyla dikkatleri üzerine çeken Berlusconi, bugün yeni bir ses kaydıyla yine gündem oldu.

İtalyan basınında yer alan yeni ses kaydına göre Berlusconi, daha önce de söylediği Rusya'nın bu "savaşa itildiği" tezini yineliyor ve "(Ukrayna'da iktidara) Zelenskiy geliyor ve saldırılar üçe katlanıyor. Putin, Rusya'da baskı görüyor. Daha sonra özel bir operasyon yapmak durumunda kalıyor. Ukrayna'ya girdi ve üçüncü günden itibaren Batı'dan para ve silah almaya başlayan Ukraynalılardan beklenmedik bir direniş gördü. Bu, iki haftalık bir operasyon olmaktan çıkıp savaşa dönüştü." ifadelerini kullanıyor.

Söz konusu ses kaydında Berlusconi'nin ayrıca "Putin ile Zelenskiy, nasıl arabuluculuk masasında bir araya getirilebilir, bunu öngöremiyorum. Çünkü bu mümkün değil. Bana göre Zelenskiy… Neyse boşverin, bunu söyleyemem." değerlendirmesini yaptığı duyuluyor.

Berlusconi'nin Zelenskiy'e yönelik sözleri, hükümetin kurulma arifesindeki ülkede polemiğe yol açtı.