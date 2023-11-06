Beyaz Saray’a ‘Gazze kuşatması’

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail'in katliamına destek veren ABD dahil tüm Batılı müttefiklerinin 'kirli propagandası' işe yaramadı. Dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca insan Filistin'in sesi olmak için sokaklara dökülmeye devam ediyor. Filistin'e destek gösterilerini yasaklayan Avrupa ve ABD'de tarihi gösteriler düzenleniyor. Önceki gün ABD'nin başkenti Washington D.C'de, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD"nin İsrail'e yardımlarını durdurmak amacıyla ülke tarihinin en büyük "Filistin'e destek" gösterisi düzenlendi. "Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin" adlı gösteriye 450'den fazla sivil toplum örgütü destek verdi. Beyaz Saray ve Kongre'nin yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'nda yapılan protesto gösterisine 300 binden fazla kişi katıldı. Protestoyu organize eden kuruluşlardan ANSWER Koalisyonu, gösterinin, "Washington DC'de ABD tarihindeki en büyük Filistin yanlısı miting" olduğunu kaydetti. Barış yanlısı Yahudi grupların da katıldığı gösteride ateşkes çağrısı yapılırken, Biden yönetiminden İsrail'e yönelik yardımların durdurulması istendi. Göstericiler Beyaz Saray'a yürüdü.Avusturya'nın başkenti Viyana'da ise İsrail saldırılarının sonlandırılması için iki farklı noktada gösteri düzenlendi. Gösterilerde, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "İsrail öldürüyor, AB finanse ediyor" yazılı pankartlar açan göstericiler, ateşkes çağrısında bulundu. 15'inci bölgede yapılması öngörülen eylem polis tarafından yasaklanırken 6 gösterici gözaltına alındı. Filistin karşıtı sert önlemleriyla bilinen Almanya'nın başkenti Berlin'de 40 bin kişi Dusseldorf'ta ise 17 bin kişi Gazze için yürüdü. Filistin bayrakları ile üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "İşgalci teröre son verin", "Ateşkes şimdi" yazan dövizler taşıyan göstericiler, "Biz buradayız çünkü vatanımızı gasp ediyorlar", "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor" şeklinde sloganlar attı. Essen kentinde ise üç bin kişilik gösteride İsrail kınandı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da Gazze'deki çocukların katledilmeleri canlandırıldı. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da on binlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi. Endonezya Ulema Meclisi (MUI) tarafından kent meydanında organize edilen gösteride, protestocular beyaz elbiseler giydi ve Filistin bayrakları taşıdı. Protesto alanındaki ekranlarda, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarının görüntüleri yer aldı. Gösteriye bakanlar da katıldı.Brezilya'da başkent Brasilia, Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da bir araya gelen binlerce kişi de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Ülkenin ünlü turistik kenti Rio de Janeiro plajında toplanan bir grup ise plaja, İsrail bombardımanı sonucu öldürülen çocukları temsilen beyaz kefenler koydu. Kefenlerin kenarına Filistin bayrağının ve çocukların yaşının yazıldığı görüldü.