Biden muhalif lideri ’devlet başkanı’ sıfatıyla ağırladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Gonzalez ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre Gonzalez'i "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" sıfatıyla ağırlayan Biden, 28 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerde Gonzalez'in mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan çok daha fazla oy aldığını ve devlet başkanı olmaya hak kazandığını savundu.

Beyaz Saray, açıklamasında, "Başkan Biden, Gonzalez'in seçim zaferinin barışçıl bir şekilde yeniden demokratik yönetime geçişle onurlandırılması gerektiğini belirtti" ifadesine yer verdi ve iki ismin "Venezuela'da demokrasiye geçiş süreci" konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.