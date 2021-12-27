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Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:49 Son Güncelleme: 27.12.2021 12:58

Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'ten şoke eden açıklama! En büyük ulusal güvenlik sorunu: Demokrasi...

Biden’ın yardımcısı Kamala Harris’ten şoke eden açıklama! En büyük ulusal güvenlik sorunu: Demokrasi...

ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris katıldığı bir canlı yayın programında çok konuşulacak bir gaf yaptı. Sunucu Margaret Brennan geceleri onu endişelendiren tek ulusal güvenlik tehdidini sordu. Harris bu soruya 'demokrasi' cevabını verdi.

ABD Başkan yardımcısı Kamala Harris'ten canlı yayında şoke eden bir açıklama geldi. CBS News'in 'Face the Nation' programına katılan Harris büyük bir gafa imza attı. En büyük ulusal güvenlik sorunununun ne olduğu sorusuna 'demokrasi' cevabını veren Harris hatasını farkedince sözlerine açıklama getirmeye çalıştı.

HARRİS'TEN BÜYÜK GAF!

CBS News'in "Face the Nation" konulu röportajı sırasında sunucu Margaret Brennan ona geceleri onu endişelendiren tek ulusal güvenlik tehdidini sordu. Harris bu soruya "Açıkçası bunlardan biri de demokrasimiz. Dış politika uzmanı insanların kafasında 2021 yılının 2000 yılı olmadığına dair bir soru yok diye düşünüyorum" cevabını verdi.

AÇIKLAMAYA ÇALIŞTI

Röportajın ilerleyen saatlerinde, "demokrasinin bütünlüğü için savaşmaya" ihtiyaç olduğunu söyleyerek önceki yorumuna açıklık getirdi.

AFGANİSTAN KRİZİNDE SUÇU TRUMP'A ATTI

Harris ayrıca ABD ordusunun Ağustos ayında Afganistan'dan çekilmesini çevreleyen fiyasko için herhangi bir sorumluluk almayı reddetti ve bunun yerine Trump yönetimini Taliban ile bir anlaşma imzalamakla suçladı.

Başkan Biden'ın ülkenin Afganistan'la olan 20 yıllık savaşını ABD birliklerini geri çekerek sona erdirme kararını "tam olarak desteklediğini" söyledi.

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Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'ten şoke eden açıklama! En büyük ulusal güvenlik sorunu: Demokrasi...
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