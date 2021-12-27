Biden’ın yardımcısı Kamala Harris’ten şoke eden açıklama! En büyük ulusal güvenlik sorunu: Demokrasi...

AFGANİSTAN KRİZİNDE SUÇU TRUMP'A ATTI

Harris ayrıca ABD ordusunun Ağustos ayında Afganistan'dan çekilmesini çevreleyen fiyasko için herhangi bir sorumluluk almayı reddetti ve bunun yerine Trump yönetimini Taliban ile bir anlaşma imzalamakla suçladı.

Başkan Biden'ın ülkenin Afganistan'la olan 20 yıllık savaşını ABD birliklerini geri çekerek sona erdirme kararını "tam olarak desteklediğini" söyledi.