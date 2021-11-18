Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı: Bu kez net tarih verdi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yaptığı açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyanın bir numaralı küresel gündemi olan koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Gates'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Gates, 'koronavirüs ne zaman bitecek?' sorusuna yenıt niteliğinde bir açıklama yaptı ve koronavirüs ölüm ve enfeksiyonlarının oranının mevsimsel grip seviyesine ineceği tarihi açıkladı...
NET TARİH VERDİ
2015 yılında Covid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı ifade eden Bill Gates, son yaptığı açıklamalar ile yine gündem oldu. Gates, koronavirüse bağlı ölümlerin 2022'nin ortasında çok düşük seviyelere ineceğini söyledi. "Gelecek yılın ortasında tehlikeli varyantların ortaya çıkacağını sanmıyorum." değerlendirmesinde bulunan Gates, 2022 yılı ortalarında koronavirüs ölüm ve enfeksiyon oranlarının mevsimsel grip seviyesine ineceğini söyledi.
ÖLÜM VE HASTALIK ORANI ÇOK DÜŞECEK
Covid-19'a karşı bağışıklık sağlanması için aşıların yanı sıra ilaç geliştirildiğini belirten Gates, "Ölüm ve hastalık oranının çok düşeceğini tahmin ediyorum" dedi. "Aşıların tedarik süreci de büyük ölçüde gelecek yılın ortasına gelene kadar çözülecek." diyen Gates, "Bundan sonra lojistik ve talep sorunlarını düşünmek gerekecek" dedi.