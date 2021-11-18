Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı: Bu kez net tarih verdi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yaptığı açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyanın bir numaralı küresel gündemi olan koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Gates'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Gates, 'koronavirüs ne zaman bitecek?' sorusuna yenıt niteliğinde bir açıklama yaptı ve koronavirüs ölüm ve enfeksiyonlarının oranının mevsimsel grip seviyesine ineceği tarihi açıkladı...