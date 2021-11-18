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Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:05 Son Güncelleme: 18.11.2021 15:12

Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı: Bu kez net tarih verdi

Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı: Bu kez net tarih verdi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamaları ile yine dikkatleri üzerine çekti. 2015 yılında Covid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten Gates, halkı çıkmıştı. Gates bu kez de koronavirüsün biteceği tarih ile ilgili net konuştu.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yaptığı açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyanın bir numaralı küresel gündemi olan koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Gates'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Gates, 'koronavirüs ne zaman bitecek?' sorusuna yenıt niteliğinde bir açıklama yaptı ve koronavirüs ölüm ve enfeksiyonlarının oranının mevsimsel grip seviyesine ineceği tarihi açıkladı...

NET TARİH VERDİ

2015 yılında Covid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı ifade eden Bill Gates, son yaptığı açıklamalar ile yine gündem oldu. Gates, koronavirüse bağlı ölümlerin 2022'nin ortasında çok düşük seviyelere ineceğini söyledi. "Gelecek yılın ortasında tehlikeli varyantların ortaya çıkacağını sanmıyorum." değerlendirmesinde bulunan Gates, 2022 yılı ortalarında koronavirüs ölüm ve enfeksiyon oranlarının mevsimsel grip seviyesine ineceğini söyledi.

ÖLÜM VE HASTALIK ORANI ÇOK DÜŞECEK

Covid-19'a karşı bağışıklık sağlanması için aşıların yanı sıra ilaç geliştirildiğini belirten Gates, "Ölüm ve hastalık oranının çok düşeceğini tahmin ediyorum" dedi. "Aşıların tedarik süreci de büyük ölçüde gelecek yılın ortasına gelene kadar çözülecek." diyen Gates, "Bundan sonra lojistik ve talep sorunlarını düşünmek gerekecek" dedi.

YENİ SALGIN TEHDİTLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN...

Gates, aşıya talebin nasıl olacağının ise henüz bilinmediğini aktarırken, "Dünya gelecekte yeni salgın tehditlerinin önüne geçmek için gribi de ortadan kaldırmalı" ifadesini kullandı.

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Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı: Bu kez net tarih verdi
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