Bill Gates ve vakfının gizemli Epstein trafiği: 'Cinsel' suçlara rağmen onlarca kez görüşme

Bill Gates Vakfının talebi üzerine WilmerHale tarafından hazırlanan ve yaklaşık beş ay süren inceleme raporunda, 50'den fazla mevcut ve eski vakıf çalışanıyla görüşüldüğü, Bill Gates'in de mülakata katıldığı ve kapsamlı belge incelemesi yapıldığı belirtildi.

Raporda, Epstein'ın 2011 yılında Bill Gates ve vakıf yetkilileriyle tanıştırıldığı, taraflar arasındaki temasların temelinde ise yüksek gelir grubundaki bağışçıların katkılarını küresel sağlık projelerine yönlendirmeyi amaçlayan bir "bağışçı fonu" kurulması fikri ile daha sonra vakıftan hibe alan bir sivil toplum kuruluşuna ilişkin görüşmelerin yer aldığı vurgulandı.