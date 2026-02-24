Son dakika | Jeffrey Epstein’in kirli parası üniversitelere akmış: Yeni detaylar ortaya çıktı

Skandal belgelerde liderlerden iş insanlarına kadar çok sayıda isim bulunurken üniversite ve akademisyenlerin de yer alması dikkat çekiyor. Euronews'te yer alan habere göre Epstein, Harvard University, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Stanford University, Bard College ve Columbia Üniversitesi dahil birçok kampüse ya doğrudan bağış yaptı ya da büyük meblağlar vaat ederek temas kurdu.