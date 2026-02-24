Trend
Son dakika | Jeffrey Epstein’in kirli parası üniversitelere akmış: Yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika... Epstein belgeleri, ABD üniversitelerinin ve akademisyenlerin de kirli ağda yer aldığını ortaya koydu. Epstein bağış yoluyla kurduğu ilişkiler sayesinde meşruiyet kazanırken ünlü eğitim kurumları ise fon sağladı.
Giriş Tarihi: 24.02.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 06:51