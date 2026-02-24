Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Jeffrey Epstein’in kirli parası üniversitelere akmış: Yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika | Jeffrey Epstein’in kirli parası üniversitelere akmış: Yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika... Epstein belgeleri, ABD üniversitelerinin ve akademisyenlerin de kirli ağda yer aldığını ortaya koydu. Epstein bağış yoluyla kurduğu ilişkiler sayesinde meşruiyet kazanırken ünlü eğitim kurumları ise fon sağladı.

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 24.02.2026 06:40 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 06:51
Son dakka: ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Yahudi pedofil milyarder Jeffrey Epstein belgelerinin yankıları sürerken her gün ortaya yeni detaylar çıkıyor.

Skandal belgelerde liderlerden iş insanlarına kadar çok sayıda isim bulunurken üniversite ve akademisyenlerin de yer alması dikkat çekiyor. Euronews'te yer alan habere göre Epstein, Harvard University, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Stanford University, Bard College ve Columbia Üniversitesi dahil birçok kampüse ya doğrudan bağış yaptı ya da büyük meblağlar vaat ederek temas kurdu.

Epstein, bağış yoluyla kurduğu bu ilişkiler sayesinde meşruiyet kazandı. Bu ilişki tarafların işine yarasa da belgelerin ortaya çıkması kirli bağları ortaya serdi.

Yayınlanan belgelerde adı geçen birçok akademisyen, Epstein ile yalnızca araştırma bütçelerini destekleme umuduyla görüştüklerini savundu.

Fakat bu temasların bir kısmı, Epstein'in 2008'de reşit olmayan kişileri fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle hapis yatmasından sonra gerçekleşti.

GİZLİ DEPOLARDA SAKLADI

Yayınlanan belgelerin ardından gizli belgelerin olup olmadığı merak konusu olurken Telegraph gazetesi dikkat çeken bir haber yayınladı. Gazetenin edindiği bilgilere göre Epstein, ABD'nin farklı bölgelerinde çeşitli yerler kiralayıp bazı bilgisayarlarını, fotoğrafları ve gizli belgeleri saklamış.

2000'lerin ortasında Florida'daki bir evine yapılan baskından önceden haberdar olan Epstein, özel dedektifler tutarak oradaki bilgisayar donanımlarını gizli dolaplara transfer etmiş. Epstein'in 2003'ten öldüğü 2019'a kadar Florida ve New York'ta en az 6 depo kiraladığı görüldü.