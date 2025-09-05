Binaları patlatarak çadırları yakıyorlar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 69 artarak 64 bin 300'e yükseldi. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle açlıktan ölenlerin sayısı 134'ü çocuk 376'ya yükseldi. İsrail ordusu, Gazze'nin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı binayı yerle bir etti. Katil İsrail ordusu aynı zamanda Gazze kentindeki bütün binaları patlayıcılarla yok ediyor ve sivillerin çaresizce sığındığı çadırları bombalıyor. Çadırların yandığı göründüleri sosyal ağlarda paylaşanlar "İnsanlık tarihi böyle alçaklık görmedi. Çadırları bombalayan soykırımcıları dünya artık durdursun" tepkilerini gösterdi.