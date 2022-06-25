Bir medya iki farklı yaklaşım! İşte Alman medya kuruluşu Deutsche Welle’nin ikiyüzlülüğü

DW Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir.

"İÇERİĞİN ENGELLENMESİ İÇİN KURUMLARA BAŞVURU YAPTIK"

Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık.