Bir torba un için sevinç gözyaşları

Katil İsrail ordusunun 105 gündür bomba yağdırdığı yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde büyük bir insani dram yaşanıyor. Saldırılarını sürdüren İsrail soykırımının yeni aşaması ise kıtlık ve açlık. İsrail'in yardım TIR'larının girişinde zorluk çıkarması nedeniyle bölge halkı açlıkla mücadele ediyor. Başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze Şeridi'nde özellikle un ve temel gıdalara ulaşım oldukça zor. Han Yunus ve Refah bölgesine sıkışan yüz binlerce Filistinli un kıtlığı nedeniyle ekmek yapmak için hayvan yemlerini dahi öğütmeye başladı.Bölgeden gelen görüntüler, Gazze'de bir torba unun Filistinliler için ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu gözler önüne seriyor. Sosyal medyada yer alan görüntüye göre Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'nin kuzeyinde un dağıttı. Ailesine götürmek amacıyla bir torba un alan Filistinli, sevinç gözyaşlarına boğuldu.Aldığı unla ailesinin yanına gitmek üzere ayrılan Filistinli, sevincinden tekbir getirdi. İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi sakinlerinin içinde bulundukları durumun zorluğu, bölgeden gelen görüntülerle daha net anlaşılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer ortak kuruluşların çabalarına rağmen Gazze'nin kuzeyindeki gıda dağıtımının ihtiyaçların çok altında kaldığı bildirildi. Öte yandan gıda ve ilaç yetersizliği bölgede salgın hastalıklara neden oluyor. Kuruluşlar salgın hastalıklar konusunda uyarılar yapıyor.