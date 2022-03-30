Blockchain şirketi hacklendi! 9 milyar 156 milyon liralık dev soygun...

Axie Infinity ile olan ilişkisi ile ünlü popüler bir Ethereum yan zinciri olan Ronin Bridge hacklendi. Ronin Bridge yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını duyururken bunun kayıtlara geçen en büyük kripto para soygunu olduğu öğrenildi.
625 MİLYON DOLAR ÇALINDI
Blockchain şirketi Ronin, bilgisayar korsanlarının sistemlerinden yaklaşık 625 milyon dolar ( 9 milyar 156 milyon liralık) değerinde kripto para çaldığını açıkladı. Yapılan açıklamada bilgisayar korsanlarının 23 Mart'ta yaklaşık 173.600 Ether coin ve 25.5 milyon USD Coin çaldığı belirtildi.