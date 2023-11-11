BM Filistin Özel Raportörü: 4 saatlik ateşkes çok alaycı ve zalimce

Albanese, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için günde 4 saat "çatışmalara insani ara" vermeyi kabul etme kararı hakkında "İnsanların nefes almasına izin vermek ve onları tekrar bombalamaya başlamadan önce bombalama olmadan hayatın nasıl bir şey olduğunu hatırlatmak için 4 saatlik ateşkes… Bu çok alaycı ve zalimce." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 9 Kasım'da, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Kirby, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtmişti.