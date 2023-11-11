BM Filistin Özel Raportörü: 4 saatlik ateşkes çok alaycı ve zalimce

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Avustralya'nın Adelaide kentinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze için "çatışmalara insani ara verme" kararı hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik artarak devam eden saldırılarına ilişkin Albanese, "Gazze Şeridi'ne, insanların kapana kısıldığı ve yıkımın çok büyük olduğu bu küçük toprak parçasına, sürekli bombardıman yapılıyor. Her hafta 6 bin bomba atılıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptıklarından sonra geri dönüş olmayacak." dedi.
Albanese, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için günde 4 saat "çatışmalara insani ara" vermeyi kabul etme kararı hakkında "İnsanların nefes almasına izin vermek ve onları tekrar bombalamaya başlamadan önce bombalama olmadan hayatın nasıl bir şey olduğunu hatırlatmak için 4 saatlik ateşkes… Bu çok alaycı ve zalimce." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 9 Kasım'da, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.
Kirby, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtmişti.