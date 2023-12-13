BM Genel Kurulu ABD’ye ders verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin karşı çıktığı, "Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan" karar tasarısını kabul etti. Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun Özel Acil Filistin Oturumu'nda oylandı. Karar tasarısı, 23 çekimser ve 10 hayır oyuna karşı 153 oyla kabul edildi. Hayır oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu. ABD ve Avusturya'nın karar tasarısına ilişkin değişiklik talepleri ise üye ülkelerce reddedildi. Kararda, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı. Ayrıca tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep edildi.