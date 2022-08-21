BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Türkiye hayat kurtardı





Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübre almak, emtia piyasalarını daha da sakinleştirmek ve tüketiciler açısından fiyatları düşürmek için çok önemli. Çok daha uzun bir sürecin başlangıcındayız, ancak bu kritik anlaşmanın potansiyelini dünya için zaten gösterdiniz. Bu girişimlerde yer alan herkese teşekkür etmek ve bu hayat kurtaran çalışmanın devam etmesini rica etmek için buradayım" dedi.