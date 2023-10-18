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Giriş Tarihi: 18.10.2023 04:46

BM Genel Sekreteri Guterres: Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, hastaneler ve tıbbi personelin uluslararası insani hukuk tarafından korunduğunu kaydetti

AA
BM Genel Sekreteri Guterres: Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı hakkında mesaj paylaştı.

Yüzlerce Filistinlinin ölümüne sebep olan hastane saldırısını "dehşetle karşıladığını" belirten Guterres, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Guterres, düşüncelerinin kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu kaydederek "Hastaneler ve tıbbi personel, uluslararası insani hukuk koruması altındadır" vurgusunda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.

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BM Genel Sekreteri Guterres: Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum
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