BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu’da durum kontrolden çıkıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze yaşanan soykırıma ve Orta Doğu'da devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guterres, Orta Doğu için "Durum kontrolden çıkıyor, hayal edilemez bir noktaya doğru ilerliyor. Bölge, giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de sözde ateşkese rağmen sivillerin her gün ağır bedeller ödediğini, Batı Şeria'da da şiddet içeren ilhakın sinsice ilerlediğini söyledi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör