BM Genel Sekreteri Guterres’ten mesaj: “Bu savaşı halk seçmedi”

Guterres, Lübnan halkının savaşı tercih etmediğini, ancak çatışmaların içine sürüklendiğini söyledi.

BEYRUT'TA DAYANIŞMA ZİYARETİ

Lübnan'ı ziyaret eden Guterres, başkent Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ülkeye Lübnan halkıyla dayanışma göstermek amacıyla geldiğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Lübnan halkına seslenen Guterres, "Bu savaşı onlar seçmedi; içine sürüklendiler." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ İÇİN ÇABALAR SÜRECEK"

BM Genel Sekreteri, hem Birleşmiş Milletler'in hem de kendisinin, Lübnan ve bölgenin hak ettiği barışçıl gelecek için çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Guterres, BM'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması için tüm diplomatik çabaları ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.