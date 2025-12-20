BM: Husiler Yemen’de 10 Birleşmiş Milletler personelini daha gözaltına aldı

BM, sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyonlardan keyfi şekilde gözaltına alınan herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 'in 18 Aralık'ta yaşanan son gözaltıları "keyfi" olarak nitelendirdiği ve şiddetle kınadığı belirtildi. Guterres'in, gözaltındaki tüm BM personelinin derhal serbest bırakılmasını talep ettiği vurgulandı.

ULUSLARARASI HUKUKA VURGU

İnsani yardım faaliyetlerinin güvenli ve ilkeli şekilde yürütülebilmesi için BM personelinin ayrıcalık ve dokunulmazlıkları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada Guterres'in, gözaltındaki tüm BM çalışanlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla üye devletler ve BM Güvenlik Konseyi ile birlikte, ayrıca Husilerle doğrudan temas yoluyla da sürekli çabalarını sürdüreceği ve Yemen'deki olumsuzluklardan etkilenen aileler ve topluluklarla tam dayanışma içinde olduğu ifade edildi.