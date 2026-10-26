BM Komisyonu: İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçları işledi

İşkence, üreme sağlığına yönelik şiddet, tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimlerinin Batı Şeria'daki sivil nüfusa yönelik daha geniş kapsamlı saldırının bir parçasını oluşturduğu belirtilen raporda, cinsel şiddetin, Filistin halkını yerinden etmek, boyun eğdirmek ve istikrarsızlaştırmak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

Batı Şeria'da hava saldırıları sonucu meydana gelen ölümlerin sayısında önemli bir artış yaşandığına dikkat çekilen raporda, "2008 ile 6 Ekim 2023 arasında hava saldırıları sonucu 6 Filistinli hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023 ile 30 Eylül 2026 arasında 254 Filistinli hava saldırılarıyla öldürüldü. Batı Şeria'daki Filistinlilerin milliyetleri, ırkları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve yaşları temel alınarak hedef alındığı sonucuna vardık." ifadeleri kullanıldı.

Devlet aktörleri tarafından gerçekleştirilen öldürme eylemleriyle bedensel ve zihinsel zararlara odaklanıldığı aktarılan raporda, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun 7 Ekim 2023'ten bu yana ciddi şekilde kötüleştiğine işaret edildi.

Raporda, "Gazze'de İsrailli yetkililer ve güçlerin Filistin halkını kısmen veya tamamen yok etme kastıyla sözde ateşkes anlaşmasından sonra dahi soykırım niteliğindeki eylemleri sürdürdükleri tespit edildi." ifadesine yer verildi.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçları ile imha, zulüm, işkence, tecavüz ve diğer cinsel şiddet türlerini içeren insanlığa karşı suçlar işlediği belirtilen raporda, Gazze'de soykırım yapılmaya devam edildiği ve Filistinli sivillerin kasten hedef alındığı vurgulandı.

Komisyon, İsrail 'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin son raporunu yayımladı.

"İSRAİL GAZZE'DE OLDUĞU GİBİ BATI ŞERİA'DA DA ÇOCUKLARI KASTEN ÖLDÜRDÜ"

Raporda, "İsrail güçleri, tıpkı Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da çocukları kasten öldürdü, fiziksel ve zihinsel sağlıklarına ciddi zararlar verdi, böylece Filistinli çocuklara karşı yaş temelli bir zulüm uyguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ocak 2025'ten bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarının, 1967'den bu yana Batı Şeria'daki en fazla Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtığı vurgulanan raporda, Ağustos 2026 itibarıyla 34 bin 176 Filistinlinin yerinden edilmek zorunda kaldığının altı çizildi.

Raporda, Batı Şeria'da İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetiyle de desteklenen saldırılar aracılığıyla sivillere yönelik yaygın ve sistematik saldırı yürüttüğünün tespit edildiği aktarıldı.

İsrail makamlarının bu dönemdeki tutumunun, saldırıların ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin Filistinlilere karşı koordineli bir saldırının parçası olduğu da raporda yer aldı.