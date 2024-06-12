BM: PKK/YPG, 2023 yılında Suriye’de 231 çocuğu kaçırdı

Birleşmiş Milletler (BM) raporu, Suriye'de PKK/YPG ve örgüte bağlı diğer yapılanmaların, 2023'te 231 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığını ortaya koydu. Anadolu Ajansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2023 yılı verilerini içeren ve henüz kamuya açıklanmayan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"na ulaştı. Rapora göre geçen yıl Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve bağlı yapılanmaları 231 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı.PKK/YPG, ayrıca yabancı uyruklular dahil 800'den fazla çocuğu farklı silahlı gruplarla ilişkili oldukları iddiasıyla 2023'ün sonunda alıkoymaya devam etti. Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle yaklaşık 29 bin çocuk da Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin hakim olduğu kamplarda yıllardır özgürlüklerinden yoksun yaşıyor. PKK/YPG ve diğer yapılanmaları, 2023'te 8 çocuğu öldürdü ya da sakat bıraktı. Ayrıca teröristler, 31 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için kullandı. Raporda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in değerlendirmelerine de yer verildi. Suriye'de çocuklara karşı yapılan yüksek ağır ihlal sayısının endişe verici olduğunu kaydeden Guterres, uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uyulmasını istedi.