BM: Tarih hepimizi yargılayacak

İşgalci israil kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırdığı saatlerde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkes görüşüldü. BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısını kabul etti. Ürdün tarafından getirilen ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun "Özel Acil Filistin Oturumu"nda oylandı. Karar tasarısına 45 "çekimser", 14 "hayır", 120 "evet" oyu çıktı. Gazze'nin dünyayla bağlantısını kesen İsrail'e dünya tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı, eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır" açıklamasını yaptı. Guterres, "Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılayacak" dedi.