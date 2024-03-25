BM’de ateşkes ilk kez kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. 15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylandı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullandı. Böylece 7 Ekim'in ardından BMGK'de ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edilmiş oldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararın derhal uygulanması gerektiğini dile getirdi.ABD'nin çekimser kalsa da son tasarının geçmesini sağlaması, Washington'un İsrail politikasında önemli bir değişiklik olarak yorumlandı. Ancak ABD'den "Politikamız değişmedi" açıklaması geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise tepki olarak Washington'a gidecek olan İsrail heyetinin ziyaretinin iptal etti. Türkiye de acil ateşkes kararının olumlu bir adım olduğunu bildirdi.