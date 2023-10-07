BM’den İsrail ve Filistin’e çağrı! ’Siviller hedef olmamalı!

Bu saldırının İsrailli siviller üzerinde "korkunç bir etkisi" olduğunu belirten Türk, sivillerin hiçbir zaman saldırıların hedefi olmaması gerektiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin de yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'ne hava saldırılarıyla karşılık verdiğini ve edindikleri bilgiye göre en az 5 kişiyi öldürdüğünü de belirten Türk, "Orada sivil kayıplarının yaşanmaması için her türlü tedbiri almaya çağırıyorum. Şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmek için gerilimi azaltma çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.