BM’den korkutan açıklama! Yoğun bombardıman altındaki Gazze için hayati uyarı geldi

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in 29 günden bu yana yoğun bombardımana tuttuğu Gazze'de sivili kayıpları giderek artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son verileri paylaştı. İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükselirken ölenlerin 3 bin 900'ünün çocuk, 2 bin 500'ünün ise kadın olduğu öğrenildi.
"ANNE VE YENİDOĞAN ÖLÜMLERİ ARTACAK"
Birbiri ardına hastaneleri bombalayan İsrail'in son saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze katliamın ardından yeni bir açıklamada bulundu. BM, "Gazze Şeridi genelinde yeterli bakıma erişim eksikliği nedeniyle anne ve yenidoğan ölümlerinin artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyor ve Gazze'de ilk 3 haftada öldürülen çocuk sayısı, dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasını aştı. İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children, Filistin'de son 3 haftada öldürülen çocuk sayısının, dünya genelindeki 2020, 2021 ve 2022'de yaşanan çatışmalarda, bir senede öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu açıkladı.
BM Genel Sekreterliğinin "Silahlı Çatışmalar ve Çocuklar" başlıklı raporlarında, 2022'de çatışma yaşanan 24 ülkede 2 bin 985, 2021'de 2 bin 515, 2020'de 22 ülkede 2 bin 674 çocuğun öldüğü belirtildi. 2019 raporunda ülke sayısına ilişkin bilgi verilmezken dünya genelindeki çatışmalarda 4 bin 19 çocuğun öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail'in saldırılarında, henüz 1 yaşını doldurmamış 133 bebek, 3 yaşından küçük toplam 444 bebek yaşamını yitirdi. İsrail'in bombardımanlarında 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17 yaş) 523 çocuk da hayatını kaybetti.
GAZZE ÇOCUKLAR İÇİN MEZARLIĞA DÖNÜŞÜYOR
UNICEF Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını ve Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirtti. Gazze'deki çocukların, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Elder, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor." ifadesini kullandı.
Elder, UNICEF'in, çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek "Gazze'deki çocuklar, yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor." dedi.