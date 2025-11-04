BM’den Sudan uyarısı: ’Savaş kontrolden çıktı’

Guterres, bölgede yüz binlerce sivilin kuşatma altında olduğunu belirterek, "İnsanlar yetersiz beslenme, hastalık ve şiddet nedeniyle ölüyor." ifadelerini kullandı.

Katar'da düzenlenen BM zirvesinde konuşan Guterres, kuzeydoğu Afrika ülkesi Sudan'daki son durumu değerlendirdi. Darfur bölgesindeki Faşir kentinin Hızlı Destek Kuvvetleri 'nin (HDK) kontrolüne geçtiğini hatırlatan Guterres, "Sudan'daki savaş kontrolden çıktı. Bu, dünyanın en kötü insani krizlerinden biri haline geldi" dedi. Guterres, çatışan taraflara "derhal ateşkes" çağrısı yaptı.

"SUDAN'A SİLAH GİRİŞİ DURDURULMALI"

BM Genel Sekreteri, Sudan'daki katliamların durması için uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sudan'a daha fazla silah girmemesi olmazsa olmaz. Sudan'da ateşkese ihtiyacımız olduğu açık. Bu tahammül edilemez katliamı durdurmamız gerekiyor. Savaşı durdurmak için olmazsa olmazlardan biri, Sudan'a daha fazla silah girmemesini sağlamak. İşlenen suçlar çok korkunç olduğu için hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturmamız gerekiyor." dedi.

SUDAN'DA KANLI ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.