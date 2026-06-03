BM’den ülkelere El Nino uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM) dünya genelinde aşırı hava sıcaklıklarını tetikleyen El Nino hava olayının geri dönmek üzere olduğunu belirterek acil önlem çağrısı yaptı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), okyanus ve atmosfer modellerinin El Nino'nun geri dönüşünü "en az orta" veya "güçlü" bir şiddette öngördüğünü duyurdu. Bazı bilim insanları ise bu dönemin yüzyılın en güçlü El Nino dalgası olabileceği konusunda uyarıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu durumu acil bir iklim uyarısı olarak ele almak gerektiğini vurgulayarak, El Nino koşullarının halihazırda ısınan dünyaya adeta benzin dökeceğini ifade etti. Guterres, iklim değişikliğinin etkilerinin bu kez çok daha sert hissedileceğini, sınırları aşarak yıkıcı bir hızla yayılacağını belirtti. Önümüzdeki üç ay dünyanın neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor.