BMGK’nın yapısı kökten değişmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin veto hakkını eleştirirken kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözü bir kez daha gündemde. Konseyin yapısını eleştiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya değişti fakat BMGK buna ayak uyduramadı. Bir milyardan fazla nüfusa sahip Afrika kıtasını temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz" dedi. Guterres'e sosyal medya hesabından yanıt veren Erdoğan da şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Sekreter, görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir. Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir. Konseyin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur. Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak "Dünya 5'ten Büyüktür" demeyi, 'Daha adil bir dünya mümkün' anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz."