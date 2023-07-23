BM’ye çağrı: Dinlere hakaretle ilgili karar alınsın

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve üzerine basılması gibi İslam dünyasının duygularını tahrik eden skandal eylemlerin yankıları sürüyor. İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danimarkalı Vatanseverler" isimli marjinal grup üyelerinin 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran yakmasına tepkiler büyüyor. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) saldırıyı şiddetle kınadı. Yapılan açıklamada, "Bu tür çirkin ve sorumsuzca eylemlerin devam etmesi, din düşmanlığını ve aşırılığı yansıtmaktadır" denildi. Danimarka'dan bu marjinal gruplardan hesap sorulması istendi. Dünya Müslüman Alimler Birliği de önceki gün İstanbul'da Uluslararası İslam Mukaddesatının Korunması Forumu düzenledi. Kapanış bildirisinde, Kuran'a yönelik hakaretlerin uluslararası barışı tehdit ettiği vurgulandı ve Birleşmiş Milletler'i (BM), dinlere hakareti önleyecek uluslararası bir anlaşmaya varılması için yapıcı iş birliğine ve uygun bir karar almaya çağrıldı. Öte yandan İran, tepkisini iletmek için Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.