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Giriş Tarihi: 25.12.2021 12:44 Son Güncelleme: 25.12.2021 13:09

Böyle robot görülmedi! Kendisine yaklaşan eli yakalayıp…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Böyle robot görülmedi! Kendisine yaklaşan eli yakalayıp…

Her geçen gün gelişen yapay zeka ve robotik teknolojiler, birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sahnelere giderek daha çok yaklaştığımız şu günlerde yeni geliştirilen insansı robotun refleksleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

İnsansı robot teknolojisinde her geçen gün yeni bir adım atılıyor. Dünya çapında birçok şirket, günlük hayatta kullanılmak üzere insansı robotları piyasaya sürerken, Engineered Arts isimli firmanın geliştirdiği bir robot, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dünyanın en gelişmiş insansı robotu olarak bilinen Ameca isimli robotu İngiltere'deki laboratuvarında görücüye çıkaran firma, robota yükledikleri özellikle çok konuşuldu.

Ameca'yı dünyaya tanıttıkları o anları Youtube hesabından paylaşan Engineered Arts, insanımsı robota yükledikleri "kişisel alanı ihlal etme" tepkisiyle büyük ilgi gördü.

Gerçeğe oldukça yakın yüz ifadesi ve mimikleriyle dikkat çeken Ameca, asabi tavırlarıyla olay oldu.

DÜNYANIN EN ASABİ ROBOTU

Kendisine fazla yaklaşanlardan rahatsız olan Ameca, sinirli tepkilerde de bulunuyor.

Kişisel alanını korumaya programlı olan Ameca, kendisinden izinsiz yüzüne dokunan kişilerin elini sinirli bir şekilde tutarak kendisinden uzaklaştırıyor.

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Şirketin, gerçek insana en yakın robot olarak bahsettiği Ameca'nın bu refleksi, günlük hayatın akışında yer alacak robotların insan tepkilerine yakınlığıyla da dikkat çekti.

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Böyle robot görülmedi! Kendisine yaklaşan eli yakalayıp…
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