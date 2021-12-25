Böyle robot görülmedi! Kendisine yaklaşan eli yakalayıp…

İnsansı robot teknolojisinde her geçen gün yeni bir adım atılıyor. Dünya çapında birçok şirket, günlük hayatta kullanılmak üzere insansı robotları piyasaya sürerken, Engineered Arts isimli firmanın geliştirdiği bir robot, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ameca'yı dünyaya tanıttıkları o anları Youtube hesabından paylaşan Engineered Arts, insanımsı robota yükledikleri "kişisel alanı ihlal etme" tepkisiyle büyük ilgi gördü.
Gerçeğe oldukça yakın yüz ifadesi ve mimikleriyle dikkat çeken Ameca, asabi tavırlarıyla olay oldu.
DÜNYANIN EN ASABİ ROBOTU
Kendisine fazla yaklaşanlardan rahatsız olan Ameca, sinirli tepkilerde de bulunuyor.
Kişisel alanını korumaya programlı olan Ameca, kendisinden izinsiz yüzüne dokunan kişilerin elini sinirli bir şekilde tutarak kendisinden uzaklaştırıyor.
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Şirketin, gerçek insana en yakın robot olarak bahsettiği Ameca'nın bu refleksi, günlük hayatın akışında yer alacak robotların insan tepkilerine yakınlığıyla da dikkat çekti.