Böyle robot görülmedi! Kendisine yaklaşan eli yakalayıp…

Ameca'yı dünyaya tanıttıkları o anları Youtube hesabından paylaşan Engineered Arts, insanımsı robota yükledikleri "kişisel alanı ihlal etme" tepkisiyle büyük ilgi gördü.

Gerçeğe oldukça yakın yüz ifadesi ve mimikleriyle dikkat çeken Ameca, asabi tavırlarıyla olay oldu.

DÜNYANIN EN ASABİ ROBOTU

Kendisine fazla yaklaşanlardan rahatsız olan Ameca, sinirli tepkilerde de bulunuyor.