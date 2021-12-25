"Ben Robot" filmi gerçek mi oluyor? İşte dünyanın en gelişmiş insansı robotu | Video

Dünyanın en gelişmiş insansı robotu "Ameca" İngiliz firması Engineered Arts tarafından inşa edildi ve gelişimi YouTube'da paylaşılıyor. YouTube'da paylaşılan son klipte "Ameca", karşısındaki insanın parmak hareketlerini kusursuz biçimde takip ediyor ve burnuna dokunulduğunda öfkeleniyor. Robotun son hali, "Bilim-kurgu filmlerindeki robotlar gerçek mi oluyor?" dedirtti.