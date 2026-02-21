Brezilya lideri Silva’dan Maduro çağrısı: ’Kendi ülkesinde yargılanmalı’

Maduro'nun yabancı bir ülkede değil, kendi ülkesinde yargılanmasının daha uygun olacağını belirten Lula da Silva, Hindistan'daki resmi ziyareti kapsamında India Today TV'ye konuştu.

"YARGILANACAKSA KENDİ ÜLKESİNDE OLMALI"

Ulusal egemenlik ve kendi kaderini tayin ilkelerine verdikleri önemi vurgulayan Silva, "Nicolas Maduro hakkında bir yargılama yapılacaksa bunun Venezuela'da gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'a yazılı bir öneri sunmayı planladığını kaydeden Lula da Silva, ABD'de yaşayan ve suçla itham edilen Brezilya vatandaşlarının kendi ülkesinde yargılanması gerektiğini dile getireceğini söyledi.

Gelecek ay Washington'da Trump ile bir araya gelmesinin beklendiğini hatırlatan Lula da Silva, görüşmede, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve nadir toprak elementleri konularının ele alınacağını bildirdi.