Brezilya’da feci vinç kazası: 1 işçi can verdi

Brezilya'da yılbaşı ağacı kurulumu sırasında vinç devrildi. Olay nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Amazonas eyaletinin merkezi Manaus kentinde yılbaşı hazırlıkları faciayla sonuçlandı.

Kentteki bir caddeye yerleştirmek üzere yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi. Montaj yapmak üzere ağacın üzerinde bulunan işçi hayatını kaybetti. Vinçteki işçi ise son anda dışarı çıkarak kazadan kurtulmayı başardı.

O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.