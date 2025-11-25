Brezilya’da feci vinç kazası: 1 işçi can verdi
Brezilya'da yılbaşı ağacı kurulumu sırasında vinç devrildi. Olay nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Amazonas eyaletinin merkezi Manaus kentinde yılbaşı hazırlıkları faciayla sonuçlandı.
Brezilya'da yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi: 1 ölü | Video
Kentteki bir caddeye yerleştirmek üzere yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi. Montaj yapmak üzere ağacın üzerinde bulunan işçi hayatını kaybetti. Vinçteki işçi ise son anda dışarı çıkarak kazadan kurtulmayı başardı.
O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.