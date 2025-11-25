Brezilya'da yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi: 1 ölü | Video 25.11.2025 | 13:30 Brezilya'nın Manaus kentinde yılbaşı ağacı kurulumu sırasında vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Brezilya'nın Amazonas eyaletinin merkezi Manaus kentinde yılbaşı hazırlıkları faciayla sonuçlandı. Kentteki bir caddeye yerleştirmek üzere yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi. Montaj yapmak üzere ağacın üzerinde bulunan işçi hayatını kaybetti. Vinçteki işçi ise son anda dışarı çıkarak kazadan kurtulmayı başardı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.