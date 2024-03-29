Brezilya’da korkunç olay! 33 katlı bina alevler içinde kaldı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangının binanın en üst katında başladığı ve kısa sürede tüm binayı sardığı belirtildi. Binanın çökme riski oluşmazken, olayda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi. Yangın sırasında çevredeki binalar da alevlerin yayılma riski nedeniyle tahliye edildi.

Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı! | Video

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bugün sabah saatlerinde yangını kontrol altına aldığı, yağmur yağmasının yangın söndürme çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi.