Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı! | Video
Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı bir binada yangın çıktığı, alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bugün sabah saatlerinde yangını kontrol altına aldığı, yağmur yağmasının yangın söndürme çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kısa devre nedeniyle çıktığı düşünülüyor.
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